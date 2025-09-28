МВД: мошенники могут использовать индийские номера телефонов

Расчет на невнимательность жертвы, так как код Индии на одну цифру отличается от комбинации российского оператора МТС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мошенники могут звонить с индийских номеров телефонов с кодом страны "+91", рассчитывая на невнимательность жертвы. Об этом предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Злоумышленники могут использовать индийские номера, рассчитывая на невнимательность. На первый взгляд, номер начинается с «+916». Вот только код «+91» - это Индия. Цифра «6» после него означает код индийских городов, например, Нагпур или Катака. В то же время комбинация «+7 916…» - это уже Россия, оператор МТС (МТТ), регион - Москва", - говорится в сообщении.

В УБК отметили, что разница в одной цифре кажется незначительной, но последствия оказываются серьезными. Именно на этом мошенники строят свои схемы, играя на невнимательности жертв.