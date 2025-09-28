Опрос компании Level Group также показал, что почти половина респондентов смогли автоматизировать с помощью ИИ до четверти своих рутинных задач

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Каждый второй россиянин, использующий ИИ, выдает результаты его работы за свои. При этом каждый третий уже делегировал ИИ до половины объема своей работы, свидетельствуют результаты опроса компании Level Group, поступившие в ТАСС.

"Почти половина опрошенных (43%) выдает результаты, сгенерированные ИИ, за свои. Из них четверть (27%) делает это иногда, а 17% - регулярно", - говорится в результатах опроса.

Однако большинству россиян (57%) не приходилось выдавать результаты, сгенерированные нейросетью, за свои, так как они скорее работают вместе с ИИ и дорабатывают ответы.

Опрос также показал, что почти половина респондентов (44%) смогли автоматизировать с помощью ИИ до четверти своих рутинных задач, например, составление отчетов, анализ данных, внутреннюю переписку. У каждого третьего (29%) объем делегированных задач оказался еще выше и составил от 25 до 50%. Каждый пятый (19%) отдает нейросетям до 75% своей работы, а 8% - более 75%.

"Мы стоим на пороге смены рабочих сценариев: современным специалистам важно не просто уметь пользоваться ИИ, но и становиться грамотными операторами искусственного интеллекта. Навыки работы с нейросетями уже сейчас становятся базовыми, так как они усиливают компетенции сотрудника. Результаты нашего опроса показывают растущую тенденцию к автоматизации процессов за счет ИИ - уже каждый третий отдает нейросетям до половины своих задач", - отметила HR-директор Level Group Валентина Романова.

В опросе приняли участие более 1 200 россиян, проживающих в городах-миллионниках РФ.