Во Владивостоке в шествии в честь Дня тигра прошли около 2,5 тыс. человек

Победителем и обладателем сертификата на 50 тыс. рублей стала колонна школы №22

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Шествие, организованное во Владивостоке в честь Дня тигра, привлекло около 2,5 тыс. участников. Об этом сообщил глава города Константин Шестаков в своем Telegram-канале.

"Дальневосточная столица сегодня отмечает один из главных и любимых горожанами праздников - День тигра. Дети и взрослые в полосатых костюмах, с тематическим аквагримом собрались на набережной Спортивной гавани, чтобы принять участие в "тигрином шествии", попробовать свои силы в различных мастер-классах и посмотреть концерт. Около 70 команд заявилось на участие в конкурсе колонн. Каждый старался быть ярче и более запоминающимся: придумали красочные образы в тигриной тематике, смастерили 3D-фигуры тигров, сшили костюмы и разучили тематические кричалки. Оценивало участников, а их было около 2 500 человек, жюри", - написал Шестаков.

Он отметил, что победителем и обладателем сертификата на 50 тыс. рублей стала колонна школы №22. Колонна школы №63 заняла второе место и получила сертификат на 40 тыс. рублей. Третье место и сертификат на 30 тыс. рублей завоевала школа №2.

День тигра в Приморье отмечают с 2000 года. В этом году организаторами мероприятия стали правительство Приморского края, администрация Владивостока, центр "Амурский тигр" и Русское географическое общество.