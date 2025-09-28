Балицкий поздравил сотрудников отрасли с Днем работника атомной промышленности

Запорожская АЭС защищена от атак ВСУ благодаря российским военным и атомщикам, отметил губернатор Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС, несмотря на провокации и атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), защищена благодаря российским военным и атомщикам, которые обеспечивают ее безопасность. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, поздравляя сотрудников отрасли с Днем работника атомной промышленности.

Отдельную благодарность он высказал коллективу Запорожской АЭС, которая подвергается регулярным атакам ВСУ. "Киевский режим при попустительстве западных кураторов занимается откровенным ядерным терроризмом, играя с судьбой всей планеты. Но, несмотря на все провокации и попытки нарушить хрупкое равновесие, Россия делает все возможное для защиты нашей станции. Благодаря самоотверженности российских военных и профессионализму атомщиков, Запорожская АЭС защищена. Мы защищаем не только стратегический объект нашей страны, но и весь мир от чудовищной катастрофы", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Ранее на ЗАЭС сообщили, что станция остается на резервном питании, но ее безопасность обеспечена. 23 сентября Запорожская АЭС была переведена на работу от дизель-генераторов из-за отключения последней питавшей ее внешней линии энергоснабжения "Днепровская", которая была повреждена в результате огневого воздействия ВСУ. В настоящее время проведение ремонтно-восстановительных работ на поврежденной линии невозможно из-за непрекращающихся обстрелов со стороны украинских войск.