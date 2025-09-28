В школах и детских садах создали более 15 тыс. новых мест, отметил вице-премьер

УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко положительно отметил темпы развития системы образования в Бурятии. Об этом он сообщил в рамках рабочей встречи с главой республики Алексеем Цыденовым.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил национальную цель - реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичных граждан. Ее достижению способствуют меры нацпроекта "Молодежь и дети" и активное развитие системы образования. Республика Бурятия уделяет этому пристальное внимание. В школах и детских садах создано более 15 тысяч новых мест, отремонтировано 89 школ", - подчеркнул вице-премьер.

В регионе продолжается строительство образовательной инфраструктуры, только за 2019-2024 годы открыто 330 центров образования "Точка роста". Работают центры цифрового образования детей "IT-куб" и "Кванториумы". Всего в регионе работают семь вузов. В них учится почти 21 тыс. студентов, основная часть - по техническим специальностям. По программам среднего профессионального образования обучают 49 организаций, в них - более 31 тыс. студентов.

По федпроекту "Профессионалитет" в республике уже действуют кластеры по четырем отраслям: железнодорожный транспорт, строительная отрасль, машиностроение, лесная промышленность.

Также Чернышенко подчеркнул важность создания Межвузовского кампуса мирового уровня "Байкал". Он появится в Улан-Удэ в рамках "третьей волны" отбора. Сеть современных кампусов создается по всей стране по поручению президента Путина. К 2030 году в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" в России планируется открыть 25 таких кампусов, а к 2036 году их число вырастет до 40.