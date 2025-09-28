Колонну мотоциклистов в заезде по Садовому кольцу возглавили 26 мотоклубов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 12 тыс. мотоциклистов проехали 27 сентября по Садовому кольцу в рамках XIII ежегодного Московского мотофестиваля, приуроченного к закрытию мотосезона. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Это было зрелищно. Более 12 тыс. мотоциклистов проехали по Садовому кольцу", - говорится в сообщении.

Колонну мотоциклистов в заезде по Садовому кольцу возглавили 26 мотоклубов. На смотровой площадке Воробьевых гор весь день шла развлекательная программа с конкурсами, яркими шоу, интервью приглашенных гостей и выступлениями известных артистов. Был разыгран главный приз - мотоцикл.

Сегодня в Москве зарегистрировано порядка 110 тыс. мотоциклов, их количество каждый год растет.