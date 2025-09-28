Средневековую башню Болат-Кала в Кабардино-Балкарии восстановят

Проект стал первым подобным в республике

НАЛЬЧИК, 28 сентября. /ТАСС/. Средневековую башню Болат-Кала, построенную в XII-XIII веках в высокогорном ауле Кюнлюм в Кабардино-Балкарии, восстановят. Проект, разработанный с учетом всех стандартов и требований к реконструкции объектов культурного наследия, стал первым подобным в республике, передает корреспондент ТАСС.

Презентация проекта реконструкции средневековой башни Болат-Кала прошла в Гостевом доме Жангуразовых в высокогорном ауле Кюнлюм (Верхняя Балкария). Участие во встрече приняли представители госструктур, местные власти, историки и ученые, археологи, местные жители.

"Башня Болат-Кала относительно хорошо сохранилась, несмотря на свой солидный возраст. Но, к сожалению, если сегодня мы не приложим усилия, она может разрушиться и полностью уйти в историю. До депортации балкарцев в селе было три оборонительные крепости, если нам удастся это восстановить, то последующим поколениям мы передадим богатое наследие", - отметил на презентации председатель Фонда сохранения историко-архитектурного наследия поселения Кюнлюм Эль Борис Жангуразов.

Широкой общественности представили макет воссоздания крепости, разработанный архитектурным бюро "Кавказ-реставрация". Предварительно специалисты провели визуальный осмотр Болат-Кала и лазерное сканирование стен и основания.

"Исследование Болат-Кала позволяет лучше понять процесс фортификационного строительства, социальной структуры общества и особенности повседневной жизни жителей Северного Кавказа. Кроме того, укрепление имеет высокую эстетическую ценность, представляет собой образец традиционной архитектуры. На сегодня состояние комплекса оценивается как неудовлетворительное и требует консервации и реставрации отдельных элементов конструкции. Основные угрозы - природные факторы", - рассказал руководитель Управления по государственной охране объектов культурного наследия КБР Сергей Гонтарь.

Проект включает в себя также организацию охраны на территории памятника, обустройство пешеходной тропы и смотровой площадки. Крепость планируют включить в список туристических маршрутов. "У нашей республики огромный потенциал талантливых людей, молодежи, столько добрых идей, умных мыслей и все это подкреплено уникальными природными данными. Восстановление крепости Болата станет примером для подражания в деле сохранения культурного и архитектурного наследия республики", - поделилась журналист, главный редактор журнала "Нюр" Арипа Сабанчиева.

Реализация проекта будет состоять из двух основных этапов: строительства дороги к крепости, которая находится практически на отвесной скале, и саму реконструкцию башни. Реставраторы рассказали, что ширина существовавшей когда-то тропы была такой, что по ней свободно могла передвигаться арба. Предполагается, что строители смогут задействовать мобильную современную технику, в том числе строительные дроны грузоподъемностью 50-80 кг. Завершить все работы планируется в 2027 году.

О крепости

Болат-Кала находится в Черекском ущелье недалеко от селения Верхняя Балкария. Она построена на труднодоступной скале и завершает систему фортификационных сооружений ущелья. Состоит из нескольких ярусов. До наших дней сохранились фрагменты стен, окна и бойницы. По мнению историков, крепость принадлежала асскому (балкарскому) правителю Болату и, согласно летописям, пережила нашествие войск Тамерлана, которые овладели крепостью. Впоследствии башню не восстанавливали.