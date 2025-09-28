В Мариуполе сократят время прибытия скорой помощи за счет новых подстанций

Их организуют в Ильичевском и Орджоникидзевском районах

МАРИУПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. В Ильичевском и Орджоникидзевском районах Мариуполя в ДНР решено организовать две подстанции скорой помощи, чтобы сократить время прибытия бригады к пациентам. Об этом сообщил ТАСС мэр города Антон Кольцов.

"Сейчас принято решение организовать две подстанции: одну в Ильичевском районе, одну - в Орджоникидзевском районе на базе амбулаторий. Пока по одной машине. Почему по одной - чтобы посмотреть загрузку. Если понадобится, они увеличат количество бригад. Пока по одной машине, чтобы в тестовом режиме посмотреть, но уже эти решения, которые приняты, они, безусловно, позволят уменьшить время прибытия скорой помощи до пациентов", - сказал Кольцов.

Он добавил, что основная станция скорой помощи находится в центре города, поэтому прибытие бригады на окраины Мариуполя может занять до 30-40 минут. "Наши поселки тоже страдали от этого. За счет этих двух подстанций проблема частично будет снята. Будем двигаться в этом направлении, с коллегами план наметили. Это пока первые шаги", - заключил собеседник агентства.