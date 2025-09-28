В некоторых школах могут быть 10 параллельных классов, а число учеников превышать 35

МОСКВА, 28 сентября, /ТАСС/. Один ученик числится в самых маленьких российских школьных классах, следует из данных местных властей, проанализированных ТАСС.

Как правило, такие классы работают в сельских школах. В городах, наоборот, могут одновременно учиться 35 человек и больше, но регионы стараются снижать численность, открывая новые классы и школы. В отдельных школах бывает 10 классов в параллели и больше.

Так, в Карелии есть малокомплектные школы, где в параллели может быть один класс и даже один ребенок. "Мы стремимся не к соотношению классов и детей, а к качеству образования в регионе", - отметили власти региона. В Архангельской области тоже есть классы с одним учеником. "В малокомплектных школах отдаленных районов это не редкость", - отметили в региональном министерстве образования. По одному ученику в классе есть также в Забайкалье, Хабаровском крае, Орловской, Курской, Омской, Самарской, Оренбургской, Воронежской, Рязанской, Томской, Кемеровской областях и в ХМАО (при этом в последнем регионе в 20% малокомплектных школ средняя наполняемость не превышает четырех человек).

В Тамбовской области сегодня работают 20 школ, которые имеют общую численность обучающихся менее пяти человек, рассказали в регионе. В одной из них, Осиновском филиале Платоновской СОШ в Рассказовском округе, обучается всего один первоклассник. "Это удаленный филиал, протяженность маршрута и состояние дорожного покрытия не позволяют обеспечить подвоз ребенка в какие-то иные учреждения", - пояснили в Минобре региона. Три человека учатся в одном из классов МОУ СОШ с. Букатовка Воскресенского района Саратовской области.

На Кавказе школа села Заречного Прохладненского района Кабардино-Балкарии в 2025 году приняла всего пять первоклассников. В филиале МОУ "Першинская средняя школа" - Черпесская средняя школа Великолукского района Псковской области работают всего три класса-комплекта (класса, в котором дети разных годов обучения занимаются с одним учителем в течение одного урока).

Самые большие параллели и классы

Максимальное количество обучающихся в одном классе зафиксировано в Рязанской и Воронежской областях - 38, в Псковской области и Санкт-Петербурге - 36, в Курской, Калининградской, Оренбургской и Астраханской областях - 35, Орловской и Хабаровской областях, Забайкалье - 34, в Самарской области - 33.

В Вологодской области по 17 классов есть в параллели центра образования им. И. А. Милютина в Череповце, в Калининградской области - 19 классов в гимназии №40 им. Ю. А. Гагарина. В одной из школ Красноярска в 2025 году сформировали 15 первых классов, а Омска - 11.

В Ставрополье самые большие параллели находятся в Ставрополе и городах Кавказских Минеральных Вод, пять лет назад в одной из школ Ставрополя приняли 15 первых классов. В 2025 году один из самых больших показателей - семь первых классов в школе №11 в Ессентуках. 32 первых класса есть в параллели в образовательном центре "Южный город" в Волжском районе Самарской области.