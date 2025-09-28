В очереди перед посольством Молдавии в Белоруссии выстроились несколько десятков человек в ожидании возможности проголосовать

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Молдаване, прибывшие в Минск проголосовать на парламентских выборах в республике, спели "Катюшу", передает корреспондент ТАСС.

В очереди перед посольством Молдавии в Белоруссии выстроились несколько десятков человек в ожидании возможности проголосовать. В руках они держали флаги Молдавии и Курской области, один молодой человек был обернут в российский флаг. Как рассказала журналистам одна из проголосовавших Елена Булхак, молдаване приехали из Курска - кто-то организовано на автобусе, кто-то самостоятельно.

В Молдавии сегодня проходят парламентские выборы. К ним Центризбирком увеличил количество избирательных участков за границей, в основном в западных странах. В России функционируют только два участка, оба в Москве. В Белоруссии открыт один участок. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о готовности российских властей предоставить все условия для участия в выборах граждан Молдавии.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Партия действия и солидарности может не сохранить большинство в законодательном органе и будущий кабинет министров, возможно, будет коалиционным. В такой ситуации каждый процент по итогам голосования может стать решающим. С этим молдавская оппозиция связывает решение Центризбиркома открыть всего два избирательных участка в России, где проживают сотни тысяч молдаван. На прошлогодних выборах президента Молдавии на двух участках в Москве сформировались огромные очереди и не все успели проголосовать.