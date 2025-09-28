Умер глава церкви мормонов Рассел Нельсон

Ему был 101 год

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Президент американской религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа святых последних дней" (обиходное название - мормоны) Рассел Нельсон умер на 102 году жизни. Об этом говорится в заявлении на сайте церкви.

"С прискорбием сообщаем, что Рассел М. Нельсон, горячо любимый президент Церкви Иисуса Христа святых последних дней, мирно ушел из жизни <...> в своем доме в Солт-Лейк-Сити", - говорится в заявлении.

До вступления на пост президента религиозной организации Нельсон был хирургом-кардиологом, который в 1955 году провел первую в американском штате Юта пересадку сердца.

"Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" - религиозная организация, основанная в 1830 году в США. Многие религиоведы относят мормонов не к христианам, а к адептам новых религиозных движений.