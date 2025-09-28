Мужчина отказался предоставить документы на проверку и закрылся в автомобиле

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля в Тернополе на западе Украины сбил двух сотрудников военкомата, которые пытались проверить у него военно-учетные документы. Об этом сообщила полиция Тернопольской области.

По данным, опубликованным на сайте полиции, инцидент произошел в субботу вечером. Мужчина отказался предоставить документы на проверку и закрылся в автомобиле. Позже он начал движение, совершив наезд на двух военнослужащих. В результате они получили травмы, их госпитализировали.

Третий служащий военкомата открыл стрельбу из травматического пистолета по колесам автомобиля. Однако задержать мужчину не удалось. Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. Часто происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.