Россия сделала большой шаг вперед в атомной энергетике, отметил гендиректор Росатома

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев поздравил работников атомной отрасли России с профессиональным праздником и 80-летием отрасли.

"Именно в нашей стране появились первая в мире промышленная атомная электростанция и атомный ледокольный флот, проложив дорогу новой эре широкого применения ядерных технологий в энергетике, транспорте, медицине и других важных отраслях. И сегодня, оглядываясь на нашу историю и оценивая собственные достижения, мы с гордостью говорим, что достойны своих великих предшественников", - приводятся слова Лихачева в Telegram-канале Росатома.

Лихачев подчеркнул, что создание атомной отрасли в 1945 году стало эпохальным событием и заложило основу глобального стратегического паритета и безопасности страны. Основатели атомного проекта решали задачи обороны, но при этом сумели увидеть его мирное применение.

Россия сделала большой шаг вперед в атомной энергетике, отметил Лихачев. В ближайшие 20 лет планируется постройка новых объектов в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке, благодаря которым больше россиян получат доступ к чистой электроэнергии. Также страна укрепляет свое присутствие на мировом атомном рынке.

"В этот юбилейный год хочу сказать слова особой благодарности всем, кто связал свою жизнь с атомной отраслью. Ваш труд обеспечивает безопасность страны, дает энергию для ее развития. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и новых профессиональных свершений. Пусть гордость за нашу отрасль и уверенность в ее будущем всегда будут с вами!" - заключил Лихачев.

День работника атомной промышленности отмечается ежегодно 28 сентября, начиная с 2005 г. Атомная отрасль отмечает 80-летие в 2025 году.