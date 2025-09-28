В Москве началось прощание с Тиграном Кеосаяном

Церемония проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Церемония прощания с заслуженным артистом РФ, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном началась в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Проститься с Кеосаяном пришли десятки людей, в их числе - официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, американский актер Стивен Сигал, режиссер Федор Бондарчук, народные артисты РФ Филипп Киркоров, Лариса Долина, Федор Добронравов, Николай Цискаридзе, народный артист РСФСР Евгений Петросян, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и многие другие.

Киркоров поделился, что не может осознать уход режиссера, пожелал сил и стойкости его семье.

"Время было невероятное, смелое, свободное. Мы снимали первые музыкальные клипы, рекламу снимали, студию открыли. Он был моим другом близким. Это очень большая утрата, очень тяжело. Светлая память", - сказал Бондарчук.

Венки в память о режиссере направили президент РФ Владимир Путин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, коллективы российских СМИ, близкие семьи - всего перед входом в церковь установлено порядка 30 венков.

Официальное время начала церемонии - 15:00 мск. Однако люди начали собираться у входа в Армянскую церковь более чем за два часа до прощания.

О режиссере

Кеосаян - заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Был президентом международного кинофестиваля "Евразия-кинофест", членом Гильдии продюсеров России, а также Российской академии кинематографических искусств.