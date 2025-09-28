Синоптики прогнозируют до минус 1 градуса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заморозки до минус 1 градуса ожидаются предстоящей ночью в Московской области. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на соответствующий прогноз.

"На фоне переменной облачности температура воздуха в Подмосковье может колебаться от минус 1 до плюс 4 градусов", - сказал собеседник агентства, заметив, что в ночные часы должно быть преимущественно без осадков. При этом в столице синоптики прогнозируют от 0 до плюс 2 градусов, в центре мегаполиса - до плюс 3-5 градусов.

В начале новой недели днем воздух должен прогреться до плюс 9-11 градусов в Москве и до плюс 12 градусов - в Подмосковье. "Днем без осадков, ветер северо-восточный со скоростью 5-10 м/с", - заметил собеседник агентства.

В последнюю ночь сентября специалисты Гидрометцентра РФ прогнозируют, что столбики термометров в Московской области могут опуститься до минус 4 градусов. При этом в черте столицы заморозки тоже не исключены - до минус 1 градуса. Днем во вторник, 30 сентября, ожидается до 11 градусов выше нуля в Москве и до плюс 12 градусов по области.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что до конца следующей недели значительных осадков в столичном регионе не прогнозируется: давление будет высоким, что обеспечит малооблачное небо. При этом он подчеркивал, что октябрь в Москве начнется холодной и солнечной погодой, а температура будет ниже нормы на 2 градуса.