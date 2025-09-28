Неустойчивый характер погоды на пониженном температурном фоне прогнозируется до середины новой рабочей недели

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Первый снег выпал в Новосибирске после того, как резкий холод сменил "бабье лето", передает корреспондент ТАСС.

Осадки в виде мокрого снега выпали в центре города. По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске днем 25 сентября столбик термометра повысился до плюс 26,1 градуса, что близко к рекорду, установленному в 1966 году. Однако уже в воскресенье после аномальной жары температура упала до плюс 3-8 градусов, по северным районам вплоть до слабо отрицательных значений, что и вызвало снег.

В понедельник, 29 сентября, после прохождения системы холодного фронта территория Новосибирской области окажется в тыловой части циклона, который сместился на районы Красноярского края, открывается доступ холодного арктического воздуха, что обуславливает дальнейшее понижение температуры воздуха в ночные часы до минус 1-6 градусов.

Неустойчивый характер погоды на пониженном температурном фоне прогнозируется до середины новой рабочей недели, значение средней суточной температуры ожидается ниже нормы на 3-4 градуса.