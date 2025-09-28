Вопрос о репатриации тела рассматривался

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Погибшего при обрушении канатной дороги буддийского монаха из России Сергея Веркашанского похоронили на Шри-Ланке. Об этом ТАСС сообщили в монастыре На Уяна Аранья, куда Веркашанский регулярно совершал паломничество и подолгу оставался там жить.

Трагедия произошла неподалеку от монастыря, в результате обрыва троса у вагона канатной дороги погибли семь человек.

"Сергея похоронили по распоряжению его родных. Разрешение было получено в последний момент", - сообщили в монастыре, отметив, что рассматривался вопрос о репатриации тела.

Там пояснили, что по законам Шри-Ланки погибшие в катастрофах люди подлежат погребению, а не кремации.

Похороны состоялись в соседней с монастырем деревне Пансьягама. В монастыре подчеркнули, что проститься с жертвами трагедии пришло много людей.

Веркашанскому было 48 лет, он жил в Москве.