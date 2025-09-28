В Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков

В пригородах местами ожидается до минус 1 градуса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за прогнозируемых заморозков 28 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города.

"По инфоpмации Росгидpометцентpа, в Петеpбуpге с 02:00 29 сентября до 06:00 29 сентября объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с очень низкой температурой", - говорится в сообщении.

В пригородах Петербурга местами ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Водителям рекомендовано соблюдать осторожность на дорогах и помнить об ухудшении свойств летней резины при температуре ниже 4 градусов по Цельсию.

Первые заморозки ожидаются в Петербурге ночью 28 сентября, предупреждает ГУ МЧС России по городу.

Как уточнили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы 28 сентября местами, 29-30 сентября в большинстве районов Ленинградской области также ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы от минус 1 до минус 4 градусов. При этом днем 28 сентября воздух прогреется до плюс 14 градусов. Кроме того, 29-30 сентября в окрестностях Петербурга заморозки в воздухе и на поверхности почвы прогнозируются от минус 1 до минус 2 градусов.