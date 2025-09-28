На участке трассы "Сибирь" в Кузбассе полностью восстановили движение

Ограничения вводились из-за ДТП

КЕМЕРОВО, 28 сентября. /ТАСС/. Сибуправтодор полностью восстановил движение на участке федеральной трассы "Сибирь" в Кемеровской области, которое было ограничено из-за ДТП. Об этом сообщила пресс-служба управления.

"На 503 км трассы Р-255 "Сибирь" движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

ДТП на этом участке произошло около 11:30 (07:30 мск). По предварительным данным, водитель грузовика с полуприцепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем BMW X3. В результате 39-летний водитель легкового автомобиля от полученных травм погиб, его несовершеннолетний пассажир доставлен в медучреждение. Движение автотранспорта сначала было полностью перекрыто, затем переведено в реверсный режим.