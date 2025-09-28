Гендиректор ТАСС пригласил СМИ Казахстана подключиться к платформе проверки фактов

Вступить в Международную ассоциацию по проверке фактов Global Fact-Checking Network можно, даже будучи блогером, фрилансером или журналистом

АЛМА-АТА, 28 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов пригласил СМИ и блогеров Казахстана подключиться к работе Международной ассоциации по проверке фактов Global Fact-Checking Network (GFCN), которая призвана противодействовать дезинформации, вбросам и фейкам.

"Всех приглашаем вступить в нашу новую международную организацию по проверке информации. <...> К нам можно вступить, даже будучи просто блогером, просто фрилансером, просто журналистом. Большие и маленькие СМИ, интернет-платформы, печатные издания - не имеет никакого значения", - об этом руководитель ТАСС заявил на II Российско-казахстанском медиафоруме, который проходит в Алма-Ате.

В качестве примера работы платформы Кондрашов отметил недавний случай с вбросом в медиапространство видео с негативным комментарием в адрес президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева якобы от лица официального представителя МИД Марии Захаровой. "Тут же, моментально наша платформа этот фейк обнаружила", - сказал он, отметив, что сфабрикованную видеозапись распознали в том числе с применением искусственного интеллекта.

Также Кондрашов сообщил о большом интересе аудитории ТАСС к событиям, которые происходят в Казахстане. По его словам, в 2024 году республика упоминалась на ленте, сайте и страницах агентства в соцсетях более 6,4 тыс. раз, а в этом году по состоянию на сентябрь - уже более 5 тыс. раз. Широко освещался государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан в ноябре 2024 года, в этом году - празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Казахстане и визит Токаева в Москву для участия в торжествах 9 Мая, утверждение Росатома в качестве лидера консорциума для строительства АЭС в республике, открытие филиала МГИМО в Казахстане. Из предстоящих событий в этом году ТАСС планирует широко освещать первый пуск ракеты "Союз-5" с совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек" на космодроме "Байконур".

Global Fact-Checking Network объединяет экспертов и фактчекинговые организации по всему миру. Ассоциация учреждена агентством ТАСС, АНО "Диалог регионы" и "Мастерской новых медиа" в 2025 году для борьбы с дезинформацией. Сейчас более 95 иностранных журналистов, расследователей и организаций из 47 стран уже сотрудничают с GFCN, взаимодействуя в области проверки фактов.

Первый Российско-казахстанский медиафорум состоялся в московской штаб-квартире ТАСС в ноябре 2024 года.