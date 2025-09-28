В Хакасии, Иркутской области и Красноярском крае ожидаются ветер и снег

Скорость ветра составит до 25 м/с

КРАСНОЯРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Синоптики предупредили о сильном ветре до 25 м/с с мокрым снегом в Республике Хакасия, Иркутской области и Красноярском крае. Об этом сообщили региональные главки МЧС.

"По сообщению хакасских синоптиков, в ближайшие 2 часа и в течение суток 29 сентября по республике ожидаются резкие изменения в погоде: очень сильные дожди, местами с мокрым снегом, грозы, шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, местами порывы 25 м/с и более, местами налипание мокрого снега, резкое понижение температуры воздуха, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении республиканского ГУ МЧС.

В Красноярском крае 29 сентября на юге Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района местами ожидается сильный южный ветер порывами до 22 м/с, днем местами сильный снег. В центральных и южных районах края синоптики ожидают дождь, переходящий в снег. "Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Шквалистые усиления ветра 15-20 м/с, местами порывы до 25 м/с", - рассказали в МЧС.

В Иркутской области 29 сентября местами прогнозируются порывы сильного ветра до 15-20 м/с, грозы. В западных и северных районах региона - осадки в виде снега и мокрого снега.