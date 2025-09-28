Нилов: в ГД приветствуют региональные доплаты пенсионерам к 1 октября

Особое внимание должно быть к ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Дополнительные выплаты к Дню пожилых людей 1 октября предусмотрены в некоторых регионах, где это позволяют возможности бюджета, такие меры поддержки можно только приветствовать. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"У нас к Дню пожилого человека в отдельных регионах в связи с возможностью бюджета принято решение и оказывается материальная помощь, организуются соответствующие мероприятия", - сказал депутат. По его словам, в этом принимают участие также благотворительные и общественные организации. "Это все можно только приветствовать", - отметил Нилов.

"Я, как председатель социального комитета, конечно, за любые дополнительные меры социальной поддержки, особенно если речь идет про наше старшее поколение", - добавил парламентарий, отвечая на вопрос, может ли быть такая выплата распространена на всю Россию. По его словам, для этого нужно "найти источник финансирования такого предложения".

"Поэтому, если такие предложения поступят, то мы их, конечно, оперативно в комитете рассмотрим. Я лично считаю, что мы должны быть благодарны нашему старшему поколению", - заключил Нилов, отметив, что особое и непрерывное внимание должно быть к ветеранам Великой Отечественной войны.

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября. Как сообщали СМИ, среди регионов, в которых к этой дате в 2025 году ввели дополнительные выплаты и прибавки - Приморье, Рязанская, Челябинская и Ярославская области, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также ряд муниципальных образований в других регионах.