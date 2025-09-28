Володин посетил Музей военной истории Вьетнама

Председатель Госдумы призвал стараться сделать все для того, чтобы пронести в будущее сложившиеся 80 лет назад отношения

ХАНОЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в рамках официального визита во Вьетнам посетил Музей военной истории республики.

"Надо, вспоминая историю, стараться сделать все для того, чтобы не только бережно к ней относиться, но и те отношения, которые сложились 80 лет назад, пронести в будущее, чтобы они были переданы нашим потомкам", - сказал он в ходе осмотра музея.

Экспозиция музея состоит из порядка 150 тыс. предметов и документов, связанных с историей образования и развития Вооруженных сил Вьетнама. Здесь можно увидеть боевые машины и оружие, которые непосредственно принимали участие в военных сражениях за независимость республики.

Центральным элементом перед музеем является 45-метровая Колонна Победы, символизирующая исторический 1945 год, когда президент Хо Ши Мин зачитал Декларацию независимости, объявив о создании Республики Вьетнам.

Председатель Госдумы находится во Вьетнаме с официальным визитом. В воскресенье в Ханое состоялось четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием республики.