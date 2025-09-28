Мероприятие состоится с 30 по 31 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Просветительский марафон "Знание. Наука" пройдет с 30 по 31 октября в Национальном центре "Россия". Об этом ТАСС сообщил гендиректор общества "Знание" Максим Древаль в рамках марафона "Знание. Первые" на ВДНХ.

"30-31 октября в Национальном центре "Россия" пройдет просветительский марафон "Знание. Наука", который будет посвящен ключевым изобретениям российских ученых, возможностям, которые есть сегодня в нашей стране для исследователей", - сказал Древаль.

Он подчеркнул, что участники марафона увидят, что наука - это "не скучные формулы, а захватывающие технологии, эксперименты и открытия". "Мы хотим вдохновить новое поколение ученых и изобретателей на большие достижения, которые укрепят технологический суверенитет России", - добавил Древаль.

Глава просветительской организации также рассказал, что 26 октября пройдет Международный форум сотрудничества, приуроченный к 100-летию народной дипломатии. "Ключевой частью программы станет наш просветительский марафон. Вместе с Россотрудничеством и министерством иностранных дел мы соберем на одной площадке более 2 тыс. участников, среди которых будут в том числе представители зарубежных стран", - заявил он.

Древаль отметил, что это будет открытый диалог о том, как выстраиваются гуманитарные связи между странами и культурами, какие вызовы стоят перед народной дипломатией сегодня и как их преодолеть.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит в течение трех дней. Он посвящен 80-летию атомной промышленности. ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.