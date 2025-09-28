Кондрашов: фотоархив ТАСС по теме Победы полностью открыт для СМИ Казахстана

В 65 млн фотографий архива есть 1,5 тыс. уникальных исторических фото военкоров ТАСС времен Великой Отечественной войны, отметил генеральный директор агентства

АЛМА-АТА, 28 сентября. /ТАСС/. Фотоархив ТАСС, включающий 1,5 тыс. уникальных исторических фотографий на тему Великой Отечественной войны и Победы, всегда доступен бесплатно для казахстанских коллег. Об этом заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на II Российско-казахстанском медиафоруме.

"Дорогие коллеги, помните, пожалуйста, что огромный фотоархив ТАСС, который составляет более 65 млн фотографий, для вас открыт всегда. В этих 65 млн есть 1,5 тыс. совершенно уникальных исторических фотографий военкоров ТАСС времен Великой Отечественной войны. Знайте, что все, что касается нашей с вами общей Великой Победы, все фотографии военного характера для вас всегда будут бесплатны", - сказал он. Кондрашов отметил, что у ТАСС уже есть хороший опыт по взаимодействию со СМИ Казахстана по организации совместных медийных проектов.

Гендиректор ТАСС также рассказал казахстанским коллегам о других перспективных проектах взаимодействия. В частности, он отметил, что в России начинается строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) с железнодорожным сообщением Москва - Санкт-Петербург, а ТАСС совместно с генподрячиком строительства "Нацпроектстроем" запустил координационный и информационный центр ВСМ. Он обратил внимание на уникальный технический проект и при возникновении к нему интереса у СМИ Казахстана ТАСС готов предоставить медиаконтент. "Там будет интересно, уникальный новый проект. Мы концентрируем у себя и информационные материалы, и графические, и видеоматериалы, и фото тоже. Так что обращайтесь, предоставим все, что вы захотите", - сказал Кондрашов.

I медиафорум России и Казахстана состоялся в московской штаб-квартире ТАСС в ноябре 2024 года.