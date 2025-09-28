Эксперт Бьякич Мацут: более 10% граждан Сербии страдают от сахарного диабета

Он есть у около 700 тыс. человек, поделилась председатель Республиканской экспертной комиссии по профилактике и лечению этого заболевания

БЕЛГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Порядка 700 тыс. человек в Сербии, население которой составляет 6,57 млн, больны сахарным диабетом. Об этом заявила председатель Республиканской экспертной комиссии по профилактике и лечению сахарного диабета Елица Бьякич Мацут.

"В Сербии более 700 тыс. человек имеют диабет, а официально зарегистрировано лишь около 400 тыс. Симптомов в начале нет, именно поэтому диабет называют тихим убийцей. Первые признаки, например сухость во рту, появляются лишь тогда, когда уровень сахара превышает 15. Для постановки диагноза диабета второго типа достаточно двух показателей натощак выше семи", - указала она в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам специалиста, число больных диабетом растет не только в Сербии, но и в мире.

"Больных сейчас более 500 млн. Среди них преобладает диабет второго типа, главным образом из-за образа жизни и питания. Ожирение и отсутствие физической активности вместе с генетической предрасположенностью - главные факторы роста заболеваемости", - подчеркнула Бьякич Мацут.

"Хотя бы раз в год нужно сдавать кровь и делать глюкозотолерантный тест для определения уровня глюкозы в крови. Уже при значении более 5,6 натощак, которое повторяется несколько раз, а также при наличии родственников с диабетом пациента следует направить на дополнительное обследование", - уточнила эксперт.