МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Акция "Донбасс в сердце", посвященная трехлетней годовщине воссоединения исторических регионов Донбасса и Новороссии с Россией, прошла в Москве рядом с площадью ДНР. Акция во второй раз проводится полпредством ДНР в Москве и московским отделением "Молодой гвардии", передает корреспондент ТАСС.

"Меня совершенно восхищает то, что который год подряд <…> все мы, жители Донбасса, видим и ощущаем, что в такие очень важные для нас дни, как <…> 30 сентября, инициаторами <…> сердечных, человеческих мероприятий являетесь вы, современная молодежь, московская молодежь. <…> Воссоединение - это потрясающе, это важно, это нужно, но в этот день всегда мы делаем паузу и задумываемся о том, что, конечно, вслед за днем воссоединения мы должны дождаться, добиться, завоевать нашу победу, наш победный мир", - сказала зампред правительства ДНР, руководитель представительства ДНР в Москве Ольга Макеева.

В рамках акции установлена интерактивная площадка, посвященная историческому воссоединению регионов с Россией, служащая знаком взаимной дружбы. Любой желающий может стать участником акции и создать сердце из атласных лент в цветах Донецкой и Луганской Народных Республик и бело-сине-красного триколора. На стенде акции также можно увидеть баннеры "Мы победим!", "Мы вместе", "Сила в единстве", "С возвращением", "Крым. Донбасс. Россия", а также открытки с поздравлениями жителям Донбасса и Новороссии.

Заместитель руководителя московского отделения "Молодой гвардии" Екатерина Чибарова отметила, что в рамках акции организаторы не только поздравляют участников, но и рассказывают о достопримечательностях и символах Донбасса и Новороссии. "Мы раздаем донецкие алые розы, потому что они являются символом как Донецка, так и Донецкой Народной Республики. Символом стойкости, мужества и красоты города", - добавила она.

С 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. 28 сентября Путин подписал закон об установлении 30 сентября Дня воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.