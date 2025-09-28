Отремонтируют, в частности, актовый и спортивный залы, мастерские, парикмахерскую и карантинное отделение, сообщила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Почти 53,5 млн рублей федеральных средств направлено в этом году на капитальный ремонт единственного в ДНР детского дома-интерната для инвалидов с недостатками умственного развития, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"В сфере управления Минтруда ДНР функционирует Шахтерский детский дом-интернат для инвалидов с недостатками умственного развития. Для реализации мероприятий формируемой комплексной госпрограммы "Социальная поддержка граждан" между Минтруда РФ и высшим исполнительным органом заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2025 год в размере почти 53,5 млн рублей. Средства направлены на капитальный ремонт главного корпуса дома-интерната", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что работы включили ремонт актового и спортивного залов, мастерских, парикмахерской и карантинного отделения. Цель - привести учреждение к современным стандартам. "Получение федеральной субсидии на капремонт является ключевым этапом модернизации и дальнейшего развития дома-интерната для выхода на новый уровень качества социального обслуживания воспитанников", - заключила вице-премьер.

В октябре 2024 года глава Шахтерского муниципального округа Александр Шатов сообщил, что в доме-интернате построят модульные здания прачечной и бани, а регион-шеф - Сахалинская область - пробурит водную скважину. Это единственный в регионе детский дом-интернат.