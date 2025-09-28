Данные актера разместили после того, как он рассказал в одном из подкастов, что помогает населению Донбасса

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский актер Юрий Батурин внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Данные актера разместили после того, как он рассказал в одном из подкастов, что помогает населению Донбасса. Создатели сайта, в частности, обвинили его в пропаганде и покушении на территориальную целостность Украины.

Батурин родился в 1972 году в Кировоградской области в центральной части Украины. В 1996 году он окончил ГИТИС. Батурин играл в таких российских сериалах, как "Знахарь", "Обручальное кольцо", "Метод Лавровой", "Беспринципные" и других, а также в многочисленных фильмах.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.