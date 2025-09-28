Кондрашов: Россия и Казахстан укрепляют всестороннее взаимодействие в медиасфере

На СМИ двух стран сегодня лежит колоссальная ответственность, указал генеральный директор ТАСС

АЛМА-АТА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия и Казахстан активизировали взаимодействие в сфере СМИ после проведенного в 2024 году в Москве первого медиафорума двух стран, при этом казахстанская сторона демонстрирует всеобъемлющий и неформальный подход к сотрудничеству. Об этом заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов в кулуарах II Российско-казахстанского медиафорума.

"Уже первый наш форум, который вышел из круглого стола для российских и казахстанских СМИ, получил абсолютно практические результаты. Причем надо подчеркнуть очень неформальный и всеобъемлющий подход к делу казахстанских коллег. Это не просто взаимодействие СМИ, но еще и взаимодействие законодательных структур, регулирующих органов", - подчеркнул Кондрашов в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Горд это отметить, потому что, если это результат наших форумов, то именно к этому мы все стремимся", - указал гендиректор ТАСС.

Комментируя чувствительные вопросы, возникающие в медиасфере двух стран, в том числе об использовании в Казахстане русского языка, Кондрашов отметил: "Надо понимать, что эти темы будут всегда генерироваться теми, кто очень недоволен нашей дружбой". По его словам, сторонники тиражирования проблем в отношениях двух стран должны осознавать, "не хайп ли это просто, направленный на то, чтобы нас поссорить".

"На СМИ РФ и Казахстана сегодня колоссальная ответственность за то, чтобы наша абсолютно исторически обусловленная дружба не дала трещину из-за действий СМИ", - подчеркнул руководитель ТАСС.

18 ноября 2024 года руководители российских и казахстанских СМИ собрались в московской штаб-квартире ТАСС, чтобы обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. На той встрече ее участники приняли решение перевести мероприятие из формата круглого стола в формат медиафорума двух стран.