В мероприятии, в частности, принял участие посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Фестиваль культуры Конфуция 2025" состоялся в китайском парке "Хуамин" в Москве, мероприятие приурочено к 2576-й годовщине со дня рождения древнекитайского мыслителя и философа, передает корреспондент ТАСС.

Гости фестиваля насладились барабанным шоу "Воин-дракон" и традиционными песнями и танцами, поучаствовали в мастер-классах и интерактивных мероприятиях по китайской культуре, заслушали на русском и китайском языках классические строки из конфуцианских книг, а также ознакомились с выставкой из более чем 100 работ каллиграфии и живописи мастеров из КНР и РФ. В ходе торжественной церемонии памяти участники фестиваля под звуки древней музыки возложили корзины с цветами к статуе Конфуция, а затем поочередно совершили традиционный поклон к ней, выражая свое почтение.

В мероприятии приняли участие посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй, посол Эфиопии в РФ Генет Тешоме Джирру, временный поверенный в делах КНР в РФ Чжан Вэй, кавалер ордена Дружбы КНР, первый заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы Галина Куликова, а также другие представители китайского посольства, российские и китайские ученые, деятели искусства и жители города.

"В последние годы на фоне высокоуровневого развития китайско-российских отношений гуманитарный обмен между двумя странами постоянно укрепляется, а интерес народов друг к другу и к культурам друг друга - особенно", - отметил в ходе своего выступления на открытии фестиваля Чжан Вэй. Он также выразил надежду на то, что Конфуцианский фестиваль станет поводом для дальнейшего развития сотрудничества между КНР и РФ в различных сферах и поспособствует росту интереса к языку и культуре КНР среди российских подростков, "чтобы дружба между двумя странами передавалась из поколения в поколение". "Культурный обмен - это диалог между сердцами, краеугольный камень дружбы", - подчеркнул дипломат.

Культурные обмены и сотрудничество

Чжан Вэй также заметил, что в этом году программа фестиваля стала еще богаче, поскольку художники и каллиграфы с родины Конфуция, провинции Шаньдун, привезли изящные работы, "которые через искусство каллиграфии и живописи отражают идеи Конфуция и демонстрируют китайскую культуру". Он отметил, что россияне очень любят Конфуция и его учение, а также напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз цитировал изречения китайского мыслителя.

Галина Куликова в свою очередь отметила, что годовщина со дня рождения Конфуция до сих пор широко отмечается, поскольку он был "действительно великим мыслителем и человеком, которого сегодня почитают не только в Китае, но и за рубежом". Она добавила, что многие из изречений Конфуция актуальны и сейчас, в том числе - касающиеся современной жизни в Китае. Куликова выразила мнение, что политика председателя КНР Си Цзиньпина пользуется огромным авторитетом, в том числе благодаря тому, что он "умеет вежливо и с уважением относиться к своему народу", как и завещал Конфуций. "Он говорил, что тот руководитель, который живет духом и верит в народ, он как полярная звезда, он четко стоит на месте, а все другие планеты вращаются вокруг этой звезды", - пояснила она.

Мероприятие было организованно посольством КНР в Москве при совместном участии Московского культурного центра Китая и Ассоциации содействия гуманитарному и научно-техническому сотрудничеству России и Китая.