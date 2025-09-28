Первый Московский детский велофестиваль посетили более 22 тыс. человек

Оба дня в фестивальном городке проходила развлекательная программа

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 22 тыс. человек посетили первый Московский детский велофестиваль, который проходил в столице 27 и 28 сентября, сообщает департамент транспорта Москвы.

"Этой осенью мы провели для юных велосипедистов особенный праздник, построенный на любви к детям и направленный на безопасность поездок. К первому детскому велофестивалю присоединились более 22 тыс. взрослых и детей. Уверены, что праздник станет ежегодным", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Максима Ликсутова.

В заездах от 700 м до 5,6 км приняли участие 10,7 тыс. детей от 4 до 16 лет. Оба дня в фестивальном городке проходила насыщенная развлекательная программа. Артисты Московского цирка Никулина представили интерактивную программу с групповыми и сольными номерами.