МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек стали посетителями марафонов общества "Знание" за четыре года, миллионы посмотрели лекции онлайн и в записи. Об этом сообщил глава просветительской организации Максим Древаль, подводя итоги марафона "Знание. Первые".

"Мы провели уже 10 федеральных просветительских марафонов, вышли за пределы России. За четыре года больше 100 тысяч человек посетили его очно, миллионы смотрели лекции онлайн и в записи. Нам удалось объединить аудиторию - людей разных возрастов и профессий - вокруг знания и идеи саморазвития", - написал Древаль в своем Telegram-канале.

Он отметил, что завершившийся марафон "Знание. Первые" позволил студентам и школьникам по всей России и за ее пределами получить актуальные и достоверные знания от выдающихся людей, которые создают новые технологии, развивают государство, добиваются высоких результатов в спорте, культуре, других сферах.

"Я видел своей целью дать возможность молодежи задать этим людям вопрос и получить ответ. Ответ, который может поменять жизнь молодого человека, зажечь в нем искру, вдохновить на достижение больших результатов во благо своей семьи, страны. Моя мечта стала реальностью", - подытожил Древаль.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходил в течение трех дней и был посвящен 80-летию атомной промышленности. Впервые марафон вышел за пределы РФ, помимо 11 площадок в городах России, он прошел в Абхазии. ТАСС - генеральный информационный партнер марафона.