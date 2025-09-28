Холодные воздушные массы будут перемещаться с севера, северо-запада и северо-востока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Вся европейская территория РФ на текущий момент находится под влиянием холодных воздушных масс, в результате чего фиксируется температура воздуха ниже нормативных значений. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На всей европейской территории России погода прохладная, ниже нормы. Мощнейший антициклон распространяет свое влияние, и поступают холодные воздушные массы. Они будут перемещаться с севера, северо-запада и северо-востока. Это нечасто встречающийся процесс на такой большой территории", - сказал он.

Вильфанд добавил, в Приволжском федеральном округе повсеместно температура ночью будет отрицательной. В ближайшие пару дней она может опускаться до минус 5-8 градусов. Низкие температуры будут и в Южном федеральном округе, ночью в Ростовской области значения опустятся до минус 3, в Волгоградской области - до минус 4, в Калмыкии - до минус 2. Аналогичная ситуация будет наблюдаться и в Северо-Западном федеральном округе, а также на Урале, где даже сформировался снежный покров и отмечаются низкие дневные температуры.