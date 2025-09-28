На Мировой атомной неделе на ВДНХ приняли молодежную декларацию сотрудничества

Она содержит семь пунктов, которым должна соответствовать ядерная энергетика

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Молодежная декларация атомного сотрудничества представлена в рамках Мировой атомной недели, которая завершает работу на ВДНХ, в День работника атомной промышленности, который отмечается в России 28 сентября. Над декларацией работала общественная рабочая группа из 100 молодых людей, представляющих 33 страны и 81 организацию.

"В нашей рабочей группе были представители парламентских комиссий, национальных агентств, научных лабораторий, отраслевых ассоциаций и даже международных объединений, от Латинской Америки до Азии и Африки. <...> Мы все единодушно чувствуем, что сейчас наша планета находится в уникальном состоянии. <...> И через эту декларацию мы пытаемся довести до всех те вызовы и возможности, с которыми сталкиваемся каждый день", - рассказала руководитель проекта "Росатом международная сеть" Анна Белякова.

Декларация содержит семь пунктов, которым должна соответствовать ядерная энергетика. Это ядерная безопасность и защищенность, равный доступ к образованию и знаниям, служба всему человечеству в интересах улучшения мира, участие молодежи в управлении, непрерывное развитие, сотрудничество и взаимное доверие и, наконец, ответственный доступ к технологиям и инновациям.

Авторы декларации провозгласили также три основополагающие ценности: честь, любовь к Родине и вера в светлое будущее.

Одобрение декларации высказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, отметив, что вера, честь и любовь - смысл жизни человека.

"Все это будет иметь смысл, если ваше поколение будет лучше нашего, будет более грамотным, профессиональным, будет лучше работать в кооперации. Вы должны нас обогнать, и мы будем этому только рады", - пожелал Лихачев.