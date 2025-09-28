В Госдуму внесли обращение о запрете размещения творчества иноагентов

Инициативу поддержали участники 43-й конференции Южно-российской парламентской ассоциации

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Инициатива Государственного совета Республики Крым в установлении запрета на публичное размещение в информационном поле, использование произведений в культурной сфере, авторство или права на которые принадлежат иноагентам, внесена в Госдуму. Об этом ТАСС сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов.

"Обращение о запрете размещения творчества иноагентов направлено в Госдуму", - сказал Константинов.

Ранее инициативу поддержали участники 43-й конференции Южно-российской парламентской ассоциации.