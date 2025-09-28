По данным российских силовиков, Евгений Спирин не выполняет никакие боевые задачи, а проводит все время за обучением в Киевской школе экономики

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывшего редактора украинского филиала "Радио свободы" (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций) Евгения Спирина фиктивно устроили в 13-ю бригаду Нацгвардии Украины "Хартия". Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Очередной украинский пропагандист Евгений Спирин бывший редактор украинского филиала "Радио Свободы", оказался фиктивно пристроенным в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия". За самой бригадой уже сложилась репутация VIP-бригады, где "служат" медийные личности и бизнесмены", - сказал собеседник агентства.

При этом, по данным силовиков, Спирин не выполняет никакие боевые задачи, а проводит все время за обучением в Киевской школе экономики. На передовой он появляется только для того, чтобы сделать красивые фото и написать пару постов для соцсетей.

В силовых структурах отметили, что 13-я бригада Нацгвардии "стала прибежищем для различного рода известных личностей". По словам собеседника ТАСС, это связано с тем, что сама бригада дислоцирована в Липцах, где боевые действия ведутся с наименьшей интенсивностью по сравнению с другими участками фронта. "Как только в районе Липцов начнутся какие либо серьезные движения, будьте уверены все эти медийные "герои" побегут за справками по инвалидности, не забыв про удостоверение "ветерана боевых действий", - заверил собеседник.

Как сообщали силовики, новый командир 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Хартия" продает воинские звания. Ранее ТАСС в российских силовых структурах сообщали, что таким образом украинскому экономисту присвоили звание капитана.

Также ранее в российских силовых структурах рассказали ТАСС о том, что приближенные экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) никогда не служили в рядах теробороны, а в списках батальонов числились фиктивно.