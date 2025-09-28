Продолжается реконструкция и расширение ведущих к новому микрорайону дорог, сообщил глава региона Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 28 сентября. /ТАСС/. IT-школу и концертный зал создадут в строящемся микрорайоне им. Владимира Путина в городе Грозном (Чеченская Республика). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

"За первой линией продолжается активное возведение остальных объектов. В будущем они отлично дополнят архитектурный ансамбль района. <…> В самом новом районе уже начато строительство парка, где разместятся IT-школа и концертный зал. Обновлена и улица Коперника - дорога расширена до четырех полос, что значительно повысит удобство движения", - написал он.

Глава Чечни сообщил, что продолжается реконструкция и расширение ведущих к новому микрорайону дорог. Для улучшения транспортной логистики также построены путепровод и новый мост.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал, что создание нового района имени президента РФ Владимира Путина в Грозном завершится к 2027 году. Кадыров лично показал президенту, как будет выглядеть новый район. Площадь района составит более 200 га, на его территории планируется построить 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.