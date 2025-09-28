Работы будут принимать до 27 октября, итоги подведут 21 ноября 2025 года

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Фотоконкурс "Открытый Север" в Архангельской области начал прием заявок. Как сообщили ТАСС в Центре развития туризма и культуры региона, в этом году авторам предлагают исследовать многогранность Русского Севера.

"В этом году мы решили открывать Архангельскую область как матрешку - от крупного к малому, исследуя многослойность и многогранность Русского Севера. Номинациями фотоконкурса в 2025 году стали "Северный край", "Северный город", "Северная деревня", "Северный человек", а также дополнительная видео-номинация, в которой мы принимаем короткие вертикальные видео", - сообщили организаторы.

Работы принимаются до 27 октября, итоги подведут 21 ноября 2025 года.

В номинации "Северный край" принимаются фотографии, отражающие красоту и колорит Русского Севера: снимки природы Архангельской области, красивых, интересных, значимых мест; объектов северной архитектуры объектов инфраструктуры, автомобильных дорог. Принимаются также фотографии природных явлений: белых ночей, северного сияния, ледохода, закатов и рассветов, фотографии северных морей и рек, северных пейзажей, диких животных и птиц в естественной среде обитания.

Номинация "Северный город" про города Поморья: виды городов, пейзажи и достопримечательности, городской колорит. На фотографиях должны присутствовать узнаваемые виды города или уголки городской инфраструктуры. Это могут быть также северные промыслы, блюда, напитки и продукты, характерные для городов региона. В номинации "Северная деревня" принимаются фотографии с деревенскими и сельскими пейзажами, местными достопримечательностями, снимки фестивалей, ярмарок, гуляний, праздников, проходивших в деревнях, селах и поселках Архангельской области. Для номинации "Северный человек" подойдут фото, изображающие человека или группу людей, которые отображают особенности жизни на севере. Принимаются жанровые фотографии человека или группы людей за занятием или находящихся в своем естественном окружении: фотографии народных мастеров за работой, людей в национальных костюмах во время сельских и городских праздников, рыбаков и охотников во время промысла, оленеводов, заготовщиков водорослей, путешественников.