ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Ученые Новгородского госуниверситета (НовГУ) запатентовали программный продукт для оценки риска развития у беременных артериальной гипертензии "белого халата" - состояния, когда давление повышается только в условиях медучреждения. Феномен встречается у 10-30% беременных и вызван психологическим стрессом и особенностями вегетативной регуляции, пояснил ТАСС один из авторов разработки, директор Медицинского института НовГУ Василий Чулков.

"Это состояние вызвано сочетанием нескольких факторов, таких как психологический стресс, индивидуальные особенности вегетативной регуляции, а также внутренние процессы адаптации организма беременной женщины к новому физиологическому состоянию. В такой ситуации неправильная диагностика феномена АГ "белого халата" у беременных может привести к избыточному и необоснованному назначению антигипертензивных препаратов, потенциально негативно влияющих на внутриутробное развитие плода. С другой стороны, данное состояние не является безобидным, потому что женщины имеют более высокий риск развития преэклампсии, преждевременных родов и рождения маловесных детей в ближайшем прогнозе, а также гипертонической болезни в будущем", - сказал Чулков.

Программа, основанная на алгоритмах интеллектуального анализа данных, оценивает пять ключевых параметров: индекс массы тела, среднее систолическое артериальное давление, среднюю частоту сердечных сокращений, отношение альбумина к креатинину в моче и сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (CAVI). Последний показатель отражает жесткость артерий и считается отклоненным от нормы у беременных при значениях выше 7,8.

Второй ключевой маркер - соотношение "альбумин/ креатинин" в моче. Его повышение выше 30 мг/г указывает на микроальбуминурию, начальный признак нарушения почечной фильтрации и независимый фактор риска сердечно-сосудистых осложнений. Алгоритм был разработан на основе обследования 44 беременных с гипертензией "белого халата" и 44 - с нормальным давлением, а затем успешно протестирован на 50 пациентках.

По словам Чулкова, использование разработки облегчает работу врачей женских консультаций, позволяя заблаговременно прогнозировать осложнения и выбирать правильную тактику ведения пациенток. "Нам захотелось создать инструмент, позволяющий прогнозировать развитие данного феномена до его возникновения, позволяя врачам своевременно оценивать реальные риски и разрабатывать эффективные способы их профилактики. Таким инструментом и стала наша программа, основанная на алгоритмах интеллектуального анализа данных и динамичного мониторинга показателей у беременных", - добавил Чулков. Обзор разработки удалось подготовить при грантовой поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.