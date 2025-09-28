Дети могут остаться дома из-за сложной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Восстановительные работы в школах и детских садах после отключения электричества в Белгородской области постараются провести к утру. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Постараемся к утру все восстановительные работы в наших учреждениях, еще раз детских садов и школ провести", - написал он.

Как сообщил Гладков, если в каких-либо учреждениях электроснабжение не будет восстановлено, то эта информация будет доведена до родителей к 06:00 мск 29 сентября. Дети, по решению родителей, могут остаться дома из-за сложной обстановки, отметил глава региона.