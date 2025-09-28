Гладков: меры по восстановлению энергоснабжения приняты на федеральном уровне

Материалов и запасов оборудования достаточно, аварийные бригады выполняют необходимые работы, сообщил губернатор Белгородской области

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Необходимые меры по восстановлению электроснабжения в Белгороде приняты на федеральном уровне. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Доложил правительству Российской Федерации, в частности, министру энергетики [Сергею Цивилеву], полномочному представителю президента Российской Федерации [в ЦФО] Игорю Олеговичу Щеголеву. Все необходимые меры предприняты на федеральном уровне", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, все службы находятся на своих местах, все необходимые работы проводятся. Всех материалов и запасов оборудования достаточно, аварийные бригады выполняют необходимые работы. Там, где это было необходимо, запущена резервная генерация. "Я надеюсь, в максимально короткие сроки мы справимся с этой проблемой", - отметил Гладков.