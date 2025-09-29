Женщина также обратилась к представителям зарубежных СМИ с просьбой доносить правду всему миру

КУРАХОВО /ДНР/, 29 сентября. /ТАСС/. Жительница Авдеевки Людмила показала иностранным журналистам разрушенные части города реактивной системой залпового огня HIMARS со стороны ВСУ. Соответствующее видео предоставило Минобороны России.

"Это та часть, где дом был разрушен. Здесь у нас три ракеты HIMARS [прилетело]. Там тоже прилет был очень серьезный, который снес полтора подъезда. И живая территория осталась только - это четвертый подъезд и прилегающая территория. Люди категорически отказались выезжать. Ни в 2014 году не покинули ни дом, ни город не в 2022 году, когда были страшные обстрелы и разрушения", - рассказала Людмила.

Кроме того, она обратилась к иностранным журналистам с просьбой доносить правду всему миру. "Посмотрите, что творит война, посмотрите, что происходит здесь. Ведь это не только разрушенное здание, это еще и погибшие люди. Это разлученные семьи, дети с родителями. Это разорванные семейные узы. И действительно, если бы у людей не было надежды, они бы покидали такие города. Но так как мы надеемся, что вместе, в единой семье, мы выживем, мы победим, мы будем двигаться вперед", - подчеркнула жительница.

Авдеевка - город в ДНР, расположенный в нескольких километрах к западу от Ясиноватой. Входит в состав Ясиноватского муниципального округа. 17 февраля в Минобороны РФ сообщили о полном переходе населенного пункта под контроль российских войск. За время конфликта в Донбассе ВСУ превратили Авдеевку в мощный оборонительный узел. После освобождения началось обследование повреждений и налаживание мирной жизни.