Артисты подсвечивали ноты фонариками на телефонах из-за отсутствия освещения

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры из Белгородской государственной филармонии, где музыканты продолжили концерт во время атаки ВСУ на регион и отключения электроэнергии.

На видео оркестр исполняет музыку, подсвечивая ноты фонариками на телефонах из-за отсутствия освещения.

"Музыка вечна, как и героизм наших музыкантов. Музыка продолжила звучать даже после отключения света в филармонии..." - написал губернатор в своем Telegram-канале.

Украинские войска нанесли удар по белгородской инфраструктуре, сейчас наблюдаются значительные перебои в подаче электроэнергии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он также проинформировал, что в результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя. Позже глава региона сообщил, что город подвергся повторному обстрелу.