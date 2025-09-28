Вильфанд: снегом покрыто около 30% территории России

В ближайшие дни он не растает из-за холодной погоды, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Снег в настоящее время покрыл уже около 30% территории РФ, в ближайшие дни он не растает из-за холодной погоды. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Северные половины Сибирского и Дальневосточного федеральных округов уже в снегу. Так что можно уже говорить о том, что не менее 30% территории страны находится под снегом", - сказал он.

Вильфанд уточнил, для Сибири и Дальнего Востока такая ситуация является вполне нормальной и не выбивается из климатического графика. В то же время, факт того, что снежная погода установилась на Урале, является редким событием.