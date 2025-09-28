Срок давности по делам об оскорблении и клевете могут увеличить до года

Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов, регламентированного законом срока в 90 дней может быть недостаточно, чтобы пострадавший добился удовлетворительного результата

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на отзыв в правительство РФ законопроект, который предусматривает увеличение до одного года срока давности по делам об административных правонарушениях, связанных с оскорблениями и клеветой. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Согласно действующим нормам, постановление по делу об административном правонарушении, которое рассматривается судьей, не может быть вынесено позднее 90 дней с момента совершения правонарушения. Законопроектом предлагается увеличить этот срок до одного года для дел, связанных с "нарушением законодательства Российской Федерации о защите прав граждан (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 5.61, 5.61.1 [КоАП])". Эти статьи посвящены административной ответственности за оскорбления, а также за клевету со стороны юридических лиц.

В беседе с ТАСС Нилов объяснил необходимость изменений тем, что оскорбления выражаются "самыми разными способами" и имеющегося срока давности может быть недостаточно, чтобы пострадавший добился удовлетворительного результата. "Порой вот этих трех месяцев срока давности просто не хватает, чтобы гражданин мог защитить свои права и [чтобы] к административной ответственности был привлечен тот, кто позволил себе публичное оскорбление, унижение. Поэтому предлагается увеличить срок давности до одного года", - отметил депутат.

Нововведения также предлагается распространить на дела о клевете со стороны юридических лиц. Согласно российскому законодательству, за такое нарушение юрлица должны уплатить административный штраф в размере от 500 тыс. рублей до 3 млн рублей. "Но, опять же, срок давности - только три месяца. Поэтому предлагается тоже с учетом складывающейся практики и имеющейся потребности [его] увеличить", - заключил Нилов.