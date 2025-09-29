Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отметил, что среди политзаключенных было множество тех, кто не выдержал психологического давления и пережитого стресса

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Порядка 80% женщин, попавших в застенки украинских спецслужб в 2014-2015 годах, пережили насилие. Об этом рассказал в интервью ТАСС в преддверии годовщины воссоединения с РФ бывший политзаключенный, советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Порядка 80% женщин, которые попадали [в застенки украинских спецслужб] в 2014-2015 году, были изнасилованы. Это вот такая кровавая статистика", - сказал советник.

Кроме того, среди политзаключенных было множество тех, кто не выдержал психологического давления и пережитого стресса. "Те, кто попадали в Лукьяновское СИЗО СБУ, часто сходили с ума, и кто попадал в Мариупольский аэропорт", - подытожил Кимаковский.

Мариупольский аэропорт был известен как одно из мест, где украинские силовики устраивали пытки для политзаключенных. После освобождения города на территории бывшей воздушной гавани были обнаружены так называемые пыточные камеры со специальным оборудованием. На их стенах до сих пор остаются следы пребывания заключенных.

С 23 по 27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за такой шаг. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы регионов подписали договоры о присоединении этих территорий к России. 4 октября Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

Полный текст интервью будет опубликован 29 сентября.