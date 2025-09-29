Как отметили научный руководитель Гидрометцентра, в то же время на Дальнем Востоке будут фиксироваться показатели на 4-7 градусов выше нормы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Летняя погода, которая фиксировалась ранее в регионах Сибирского федерального округа, уступила место жесткой осенней погоде. Ночью прогнозируются заморозки, а дневная температура сильно понизится, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Жесткая осенняя погода наступает в Сибири, потому что на смену южным потокам из Азии пришли уже северные потоки, и погода по-настоящему жесткая. Например, в регионах Западной Сибири в течение всей недели температура ночью может опускаться до минус 2-6 градусов, а дневные значения будут в диапазоне плюс 5-6 градусов", - сказал он.

В то же время на Дальнем Востоке будут фиксироваться показатели на 4-7 градусов выше нормы. Такая ситуация будет наблюдаться в Хабаровском и Приморском краях. Значения днем там составят 21-28 градусов.