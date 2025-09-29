На Чукотке примут закон для сохранения этнокультурного достояния КМНС

Как добавили в пресс-службе окружного правительства, в регионе продолжается работа по оцифровке и популяризации чукотского языка, который теперь в округе доступен для изучения всем желающим

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Окружной закон для сохранения этнокультурного достояния коренных малочисленных народов севера (КМНС) примут на Чукотке до конца года. Это будет сделано для сохранения сказок, песен и пословиц, традиционных знаний и других объектов культурного наследия, которые не вошли в федеральный реестр, сообщили ТАСС в пресс-службе окружного правительства.

"До конца года в регионе будет принят окружной закон, регулирующий работу окружного реестра нематериального этнокультурного достояния. Нужен он, так как не все сможет попасть в федеральный реестр. Этот закон поможет создать механизмы по созданию фонда нематериального культурного наследия. Будет определено, кто должен отвечать из органов власти за то, чтобы этот фонд действовал, каким образом, по каким критериям отслеживать то наследие, которое действительно необходимо сохранить. Все ключевые понятия будут заложены именно в нашем окружном законе", - цитирует пресс-служба слова сенатора РФ от Чукотского автономного округа Анну Отке.

Там добавили, что на Чукотке продолжается работа по оцифровке и популяризации чукотского языка, который теперь в округе доступен для изучения всем желающим. "Уже сейчас можно заниматься не только с носителем языка, но и использовать для этого созданные видеоуроки, русско-чукотский разговорник, трехтомник Чукотско-французско-англо-русского словаря, разработаны и учебно-методические пособия для школ", - рассказали в пресс-службе окружного правительства.

На Чукотке проживают около 47 тыс. человек, из них более 20 тыс. относят себя к представителям КМНС.