Водолацкий: центры "Воин" популярны среди молодежи Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Центры военно-спортивной подготовки, патриотического воспитания детей и молодежи "Воин" работают в регионах Новороссии и Донбасса и пользуются большой популярностью среди местной молодежи. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Центры "Воин" будут открываться во всех субъектах. Но в новых субъектах они уже созданы, они работают, пользуются огромным авторитетом у молодежи , - сказал Водолацкий.

Он отметил, что в регионах Новороссии и Донбасса уже выстроена система патриотического воспитания молодежи: работают отделения Движения первых, "Юнармии", "Молодой Гвардии".

В качестве примера активного вовлечения молодежи в патриотическое воспитание он привел тренд, существующий в Луганской Народной Республике. "[Движение] Луганский характер" - это один из элементов воспитания подрастающего поколения. Если раньше это был символ стойкости и мужества, то сегодня это уже элемент воспитания начиная с детского садика и заканчивая уже вузом. Таким движение уже стало , - отметил Водолацкий.

Центр "Воин" представлен в 21 регионе России и объединяет около 400 инструкторов, многие из которых являются участниками спецоперации. Проводятся занятия по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины и военно-спортивные игры. Образовательные программы центра рассчитаны на юношей и девушек от 14 до 35 лет.